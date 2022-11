España asombra y Japón da la campanada ante Alemania

Aunque estaba avisada por la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudita (2-1) el martes, y del empate 0-0 entre Marruecos y Croacia, Alemania cayó este miércoles contra Japón (2-1) y se complicó su andadura en el Mundial-2022. Con la lección aprendida, España no quiso relajarse ante Costa Rica y su partido fue un paseo (7-0).



En el estadio Khalifa de Doha, los nipones firmaron una remontada para la historia en el primer enfrentamiento del Grupo E.



Ilkay Gundogan puso por delante a Alemania con un tanto de penal en el minuto 33 pero Japón, que no tiró entre los tres palos hasta el 74, empató en el 75 gracias a Ritsu Doan y se llevó el partido en el 83 con una gran acción de Takuma Asano.



Otra vez volvió a tropezar el equipo germano, que hace cuatro años, en Rusia-2018, comenzó la defensa de su título de 2014 con una derrota 1-0 ante México y finalizó siendo eliminada en la fase de grupos.



Pese a que Qatar-2022 comenzó sin sobresaltos, con los triunfos de Países Bajos (2-0) sobre Senegal y de Inglaterra (6-2) ante Irán, las sorpresas empiezan a acumularse.



El primer combinado en sufrirlas fue Argentina, a quien también le remontó el martes Arabia Saudita. Y este miércoles, en el primer turno de la jornada, la vigente subcampeona del mundo, Croacia, no lograba pasar del 0-0 contra Marruecos en un duelo de la llave F.



"Habrá sorpresas en este torneo, en parte porque la preparación es más corta", había reconocido el martes el español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica.



- Boca cubierta -

El Alemania-Japón había comenzado caliente por su previa. Horas antes del comienzo, algunos medios anunciaron que el capitán germano, el arquero Manuel Neuer, portaría finalmente el brazalete de colores 'One Love' contra las discriminaciones.



Siete federaciones europeas, incluida la alemana, planeaban lucirlo en Qatar pero renunciaron el lunes por la amenaza de "sanciones deportivas" de la FIFA que no fueron precisadas.



"Creo que debemos portar ahora el brazalete", había opinado el martes Robert Habeck, vicecanciller germano, en un programa televisivo en la cadena ZDF.



Finalmente, el gesto de protesta de la 'Mannschaft' consistió en que los jugadores se taparan la boca en la tradicional foto grupal previa al encuentro. Enfrente, en la tribuna del estadio Khalifa y sus 40.000 espectadores, observaba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



"Los derechos humanos no son negociables", escribió en Twitter la Federación Alemana de Fútbol (DFB) mientras se producía el gesto.



En la tribuna, la ministra alemana del Interior encargada de Deportes, Nancy Faeser, sí lució el brazalete. Compartió la foto en Twitter y luego se puso una prenda de abrigo.



Con su triunfo, Japón comparte liderato en la llave E, junto a España, que es primero debido a una mejor diferencia de goles tras su festival ante Costa Rica (7-0).



- España presenta sus credenciales -

La roja apenas necesitó veinte minutos para encarrilar el encuentro con los goles de Dani Olmo (11) y Marco Asensio (21), a los que siguieron los dos tantos de Ferran Torres, el primero de penal (31, 53), y las dianas de Gavi (73), Carlos Soler (89) y Álvaro Morata (90+1).



Los hombres de Luis Enrique acabaron con una maldición de tres Mundiales sin ganar en su partido inaugural de la cita planetaria en un encuentro que dominaron desde el inicio ante una Costa Rica replegada atrás.



"No recuerdo que nos generaran una ocasión de gol. Me gustó el dominio del partido desde el minuto 1, buscando que los mediocampistas Busquets, Pedri y Gavi tocaran el mayor número de veces el balón y con la superioridad encontrar los espacios. El partido ha ido como pretendíamos y la calidad de los atacantes ha generado ocasiones de gol continuamente", analizó el técnico español Luis Enrique.



Por su parte, el seleccionador colombiano de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, admitió que teme que su equipo "no salga de este resultado" en lo que resta de torneo.



"España estuvo a una manera superlativa. Fue muchísimo más que nosotros, sobre todo en la tenencia de la pelota y que fueron muy claros con el balón en el último cuarto de la cancha", explicó el técnico.