España deja en el banquillo a Morata y sorprende con Llorente en octavos ante Marruecos

España dejará en el banquillo al delantero Álvaro Morata y alineará por primera vez a Marcos Llorente en el lateral derecho como grandes novedades del once inicial del martes para los octavos de final del Mundial ante Marruecos.



Morata, ariete del Atlético de Madrid, ha anotado un gol en cada uno de los tres partidos de la fase de grupos pero solo ha partido como titular en el último de ellos, la sorprendente derrota 2-1 ante Japón.



La punta de ataque la ocupará en su lugar Marco Asensio (Real Madrid), que jugó como falso nueve en los dos primeros partidos, y estará escoltado en las bandas por Ferran Torres y Dani Olmo.



En el lateral derecho, la otra gran duda del once, el técnico Luis Enrique se decidió por Marcos Llorente (Atlético de Madrid), que debutará en el torneo en detrimento de los dos ocupantes habituales, César Azpilicueta y Dani Carvajal.



El centro del campo español lo conformarán de nuevo los barcelonistas Sergio Busquets, Pedri y Gavi.



Por su parte, Marruecos introdujo un cambio en su once titular con respecto a su último partido, la victoria 2-1 sobre Canadá en el cierre de su grupo.



Esa modificación se da en el centro del campo, donde Selim Amallah, que había entrado como suplente en el minuto 65 ante los canadienses, es ahora de la partida, en lugar de Abdelhamid Sabiri.



El resto de hombres del equipo de Walid Regragui son los esperados, con las principales figuras comenzando el encuentro en el Education City Stadium de Doha.



El arquero Yassine Bounou 'Bono', el lateral Achraf Hakimi y el trío ofensivo conformado por Sofiane Boufal, Youssef En Nesyri y Hakim Ziyech forman parte de este once para la historia de los 'Leones del Atlas', que por segunda vez en su historia disputan los octavos de final de un Mundial.



De su lado, España espera regresar a los cuartos por primera vez desde que alcanzó su único trofeo en Sudáfrica-2010.



El ganador del juego, que arrancará a las 11:00 enfrentará en los cuartos a Portugal o Suiza.



-- Alineaciones confirmadas:



España: Unai Simón - Marcos Llorente, Laporte, Rodri, Jordi Alba - Sergio Busquets (cap), Pedri, Gavi - Ferran Torres, Dani Olmo y Marco Asensio.



Seleccionador: Luis Enrique Martínez



Marruecos: Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Naif Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui - Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah - Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri y Sofiane Boufal.



Seleccionador: Walid Regragui



Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)