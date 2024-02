España jugará ante Dinamarca, Suiza y Serbia en la Liga de Naciones

En el 1 partirán Croacia, Portugal, Polonia y Escocia; en el 2 Italia, Bélgica, Francia e Israel, y desde el 3 lo harán Países Bajos, Hungría, Alemania y Bosnia Herzegovina.



Más allá de la primera división, la Liga de Naciones se divide en otras tres categorías.



La fórmula ha cambiado un poco con respecto a las tres ediciones precedentes. Ahora los dos primeros de cada uno de los grupos de la división A disputarán los cuartos de final (ida el 20 de marzo de 2025, vuelta el 25 de marzo). Los cuatro vencedores jugarán la 'Final Four' (4-8 junio 2025).



- 'Volver a repetir victoria' -

Presente en París en el sorteo, el seleccionador español Luis De La Fuente señaló que hablar de suerte para la Roja le parecía un poco "frívolo".



"Decir suerte cuando están las 16 mejores selecciones... Son todas muy buenas, que hubiéramos preferido evitar a otros rivales como ha sucedido, pues evidentemente que sí. De igual manera que hubieran preferido todos evitar a España", dijo el técnico de la campeona.



"En cualquier caso esto nos exige dar lo mejor, sacar lo mejor de nosotros mismos para seguir avanzando. Queremos volver a repetir victoria en esta importantísima competición", añadió.



- El 'grupo de la muerte' -

Francia, anfitriona del sorteo, será el rival a batir en un grupo de la muerte que incluye a Italia, Bélgica e Israel, a priori la cenicienta.



"En la constitución de esta Liga A están los mejores equipos, por lo que estaba claro que iba a ver grandes duelos. El otoño de 2024 ofrecerá grandes partidos", comentó Didier Deschamps, el seleccionador de la subcampeona mundial.



Francia, campeona de la competición en 2021 batiendo a España en la final, se juega continuar en la primera división. Una tercera plaza en su grupo, como la que cosechó en 2023, no le garantiza seguir en la A.



Con el nuevo formato, el tercero de cada grupo debe pasar por una repesca en marzo de 2025 contra un segundo del grupo de la división B para conservar su posición en la élite continental.



- Inglaterra e Irlanda se cruzan -

También en la división A, Portugal, ganador de la primera edición, chocará contra Croacia, tercero del Mundial 2022 y finalista saliente de la Liga de Naciones, además de Polonia y Escocia.



Relegada a la división B tras su fracaso en la edición 2022-2023, Inglaterra intentará promocionar frente a su vecino Irlanda. Será el primer partido oficial entre ambas desde 1991, cuando chocaron en Wembley en la clasificación para la Eurocopa 1992.