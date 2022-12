España jugó con fuego, pero mira ahora a Marruecos

Del 7-0 a Costa Rica a la derrota 2-1 contra Japón el jueves, España rozó el desastre y durante varios minutos estuvo fuera del Mundial, en el que sólo le sostuvo la victoria alemana 4-2 sobre Costa Rica. "Si llego a saber que hemos estado eliminados pues me habría dado un infarto", señaló el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, tras el encuentro en el estadio Khalifa Internacional. "Danke!", titula en primera este viernes el diario AS, a imagen de que Mundo Deportivo que da las "gracias, Alemania" en su primera. "Pasamos... un bochorno", titula Marca en su primera, jugando con el hecho de la clasificación y la mala imagen dada por la Roja, especialmente en el segundo tiempo. Tras una primera parte en que España dominó e impuso su juego de toque, ante un Japón ordenado y encerrado atrás, llegó en un segundo tiempo en que la Roja se vino abajo.







Por detrás en el marcador, Luis Enrique no dudó en refrescar y reforzar la delantera pero los Asensio, Ansu Fati o Ferran Torres se estrellaron en la ordenada defensa japonesa.



Los hombres de Hajime Moriyasu tampoco renunciaban a correr al contraataque aprovechando los espacios dejados por una Roja lanzada al ataque.



España también volvió a pagar el riesgo de jugar desde atrás con el portero para sacar el balón.



"Facilitamos el primer gol, con un hueveo de esos de juego a pie con el portero y consecuencia fatal de robo y gol", escribió el presidente de honor de AS, Alfredo Relaño, en su columna este viernes.



El miércoles, el portero de la Roja, Unai Simón, afirmó que "así es como juega esta selección, me he acostumbrado a jugar de esta manera, confío en esa manera de jugar y todo el equipo confía en mí".