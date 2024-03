España se mide a Brasil para borrar dudas en un simbólico partido contra el racismo

"Una misma piel" es el lema de un encuentro que se presenta como una reivindicación contra el racismo, tras ser organizado como una protesta a los insultos recibidos por la estrella brasileña Vinícius, en algunos campos españoles.



"No es bonito de ver cuando ocurren estos casos, en Alemania sigo LaLiga española y hay que seguir luchando para erradicar el racismo", afirmó el domingo el defensa de la Roja, Alejandro Grimaldo.



- "Luchar día a día" -

"El camino es luchar día a día para que no le pase a Vinícius ni a ningún otro jugador", añadió antes de un partido, que quiere ser otro paso en esa concienciación contra el racismo.



Un partido al que España llega con ganas de borrar el mal sabor de boca dejado el viernes por la derrota 1-0 contra Colombia a tres meses de la Eurocopa.



La segunda derrota de la era De la Fuente al frente de la Roja cortó una racha de ocho encuentros consecutivos sin perder, aunque el seleccionador español prefirió ser optimista: "No nos gusta perder, pero la lectura es positiva".



Frente a Colombia, De la Fuente presentó un equipo con muchas rotaciones en el que hizo debutar hasta a tres jugadores (Dani Vivian, Pau Cubarsí y el portero Remiro), pero contra Brasil debería presentar su equipo más reconocible.



- Paso a los jóvenes -

En la delantera, Álvaro Morata debería volver a tomar las riendas probablemente acompañado por Nico Williams y el joven Lamine Yamal, para en encuentro que se perfila como un duelo de jóvenes fenómenos españoles y brasileños.



Vinicius, Rodrygo y hasta el joven Endrick, si el seleccionador Dorival Júnior le vuelve a dar minutos, podrán sentirse como en casa el martes en el Santiago Bernabéu.



Endrick, que dio el gol de la victoria a su equipo en Wembley el sábado en un amistoso contra Inglaterra (1-0) será uno de los observados en el feudo del Real Madrid, equipo al que se unirá al finalizar la temporada.



"Era muy importante marcar ese gol", afirmó el joven atacante del Palmeiras.



"Endrick aún no está con nosotros, pero está cogiendo sensaciones para cuando venga la temporada que viene", dijo Vinicius en la zona mixta tras la victoria sobre Inglaterra.



'Vini' será otro de los grandes centros de atención, convertido en el símbolo de la lucha contra el racismo, que sirvió de impulso a este encuentro.



Brasil llega al partido con las estadísticas a favor, ya que de las nueve ocasiones anteriores en que los dos equipos se han enfrentado, los sudamericanos han ganado cinco frente a sólo dos de los españoles.



Y la última victoria española se remonta a otro amistoso en 1990 en Gijón, en el que la Roja se impuso 3-0.



- A por más confianza -

A favor de los españoles contará, sin embargo, un Santiago Bernabéu en el que la Roja siempre ha ganado en los siete partidos internacionales que ha disputado en ese recinto en lo que va de Siglo XXI.



Si la derrota contra Colombia sirvió para cortar una buena racha de España, la victoria en Wembley ha llenado de optimismo a Brasil, que había llegado a Inglaterra sin conocer la victoria en sus últimos cuatro encuentros y con el estreno de Dorival Júnior como seleccionador.



"Lo principal es que podemos ganar confianza, pero debemos ser conscientes de que hay todavía mucho por hacer para conseguir el equilibrio que buscamos", dijo el técnico tras el partido contra Inglaterra.



Tercer seleccionador brasileño en algo más de un año, Dorival cuenta el martes con una nueva oportunidad para seguir levantando al equipo con la vista puesta en la Copa América.