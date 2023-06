España y una nueva oportunidad para levantar la Liga de Naciones

Blooming

Enoumba fue presentado en Blooming: "Me gusta jugar con cancha llena"

Marc Enoumba llegó a Santa Cruz y fue presentado como refuerzo de Blooming. El ex Always Ready defenderá la camiseta de los celestes y buscará ayudarlos a salir de la zona del descenso. "En otros lados no recibí el cariño que vengo recibiendo de los hinchas", añadió Enoumba.