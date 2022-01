Estadio de Yaundé donde hubo avalancha mortal no acogerá partido de cuartos de Copa de África

Escucha esta nota aquí

El partido de cuartos de final de la Copa África de Naciones (CAN) previsto para el domingo en Yaundé fue desplazado al segundo recinto de la capital camerunesa después de la avalancha mortal del lunes en el principal estadio, anunció el martes el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

"El partido previsto para el domingo en el estadio Olembé no tendrá lugar (en ese escenario), se disputará en el estadio Ahmadou Ahidjo (también en Yaundé)", declaró Patrice Motsepe durante una conferencia de prensa.

Los integrantes de ese duelo de cuartos del domingo están por decidir: el ganador del Costa de Marfil-Egipto se enfrentará al vencedor del Marruecos-Malaui.

"Hay que poner en marcha una comisión para investigar inmediatamente lo que ha pasado y para saber qué había que haber hecho y no se hizo, y quién no lo hizo, quién no cumplió sus obligaciones. Queremos el informe de aquí al viernes", añadió Motsepe, en alusión a la avalancha que causó 8 fallecidos y 38 heridos en la entrada del estadio de Olembé el lunes, poco antes del partido de octavos de final de la CAN, que el anfitrión Camerún ganó 2-1 a Comoras. Lea también Blooming Jean Carla Terrazas renunció a la vicepresidencia de Blooming En sus redes sociales hizo público que presentó su renuncia irrevocable y aclaró que cumplirá su palabra de que su empresa será sponsor para que Rafinha no se vaya del club

Lea también Fútbol Jairo Quinteros: “Estamos todavía con el sueño intacto” El defensor de la selección nacional sueña con que Bolivia pueda lograr la clasificación al Mundial Catar 2022

Lea también Fútbol La eliminatoria, banco de prueba hacia Catar de los clasificados Brasil y Argentina Con la tranquilidad de tener el billete al Mundial en la mano, las dos selecciones pueden darse el lujo realizar pruebas antes de Catar 2022

​