Estados Unidos sufre ante Portugal para avanzar en Mundial femenino junto a Países Bajos

Las neerlandesas arrasaron contra Vietnam (7-0) en Dunedin, mientras que las estadounidenses rozaron la eliminación ante Portugal, que amenazó en el tiempo de descuento con un remate que terminó contra el poste.



Estados Unidos debió conformarse con su segundo empate en la fase de grupos para terminar de segundos en su llave, con lo cual deberán enfrentar al ganador del Grupo G, un puesto al cual Suecia aparece como favorita.



El rendimiento de las estadounidenses en la fase de grupos, en particular su partido ante Portugal en Auckland, estuvo lejos de su dominación internacional de los últimos años, y sugiere que su avance a cuartos de final no será nada fácil.



Las estadounidenses nunca habían terminado una fase de grupos de un Mundial femenino con una sola victoria. Las norteamericanas solo ganaron su partido contra Vietnam (3-0) y empataron contra Países Bajos (1-1) y Portugal.



"Lo más importante era hacer el trabajo", declaró el técnico estadounidense Vlatko Andonovski después del partido.



"Este es un equipo relativamente nuevo que no ha estado junto mucho tiempo", explicó. "Cuanto más tiempo pasen juntas, más posibilidades tendrán de avanzar".



Hace cuatro años, en Francia 2019, las norteamericanas ganaron sus tres partidos de primera fase, marcando 18 goles sin ninguno en contra.



Además, nunca antes han quedado fuera antes de semifinales.



A su vez, Portugal, que tenía que ganar para avanzar en el grupo, jugó como si no tuviera esa presión y estuvo cerca de anotar con remates de Andreia Norton y Jessica Silva.



Las portuguesas tuvieron más posesión del balón, mientras las estadounidenses lucharon por equiparar la intensidad de las lusitanas, que habían derrotado a Vietnam 2-0 en su partido anterior.



- La goleada del Mundial -

El técnico Andonovski introdujo a la veterana Megan Rapinoe como sustituta de la juvenil atacante Sophia Smith en el segundo tiempo, pero no logró generar opciones de gol.



El grupo fue ganado por Países Bajos, que cerró la fase de grupos con dos triunfos y el empate con las estadounidenses.



El martes vapulearon al débil Vietnam con la mayor goleada hasta ahora del Mundial, 7-0.



Esmee Brugts y Jill Roord anotaron dobletes en la goleada, que superó el 6-0 de Alemania contra Marruecos.



Los otros goles los marcaron Lieke Martens, Katja Snoeijs y Danielle van de Donk.



A segunda hora del martes estaban previsto los últimos dos partidos del Grupo D: China-Inglaterra y Haití-Dinamarca.



Para las inglesas, el partido significa la posibilidad de ser líderes de su grupo si logran sacar al menos un empate ante las asiáticas, con lo cual se medirían en octavos de final a Nigeria, segundas del Grupo B.



Pero Inglaterra llega diezmada por la lesión de su mediocampista Keira Walsh, pieza titular en el engranaje de la entrenador Sarina Wiegman.



De darse el empate entre Inglaterra y China, Dinamarca se vería obligada a ganarle a la ya eliminada a Haití para adueñarse del segundo cupo a octavos de final, donde enfrentaría a Australia, ganadora del Grupo B.