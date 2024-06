“Estamos bien preparados, veremos que pasa el domingo”, afirma Zago antes del debut en Copa América

Ya está todo listo. Antonio Carlos Zago, director técnico de la selección boliviana, habló este sábado en su última conferencia de prensa previa al debut en la Copa América 2024, que se llevará a cabo el domingo ante Estados Unidos, a partir de las 18:00 HB en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El estratega brasileño reconoció que enfrentará a una selección de alto nivel, pero confía en la capacidad de sus dirigidos.



“Jugamos ante una selección importante, Estados Unidos tiene jugadores que militan en las grandes ligas, nosotros debemos plantarnos bien en la cancha y no dar espacios. Estamos bien preparados, veremos que pasa mañana”, indicó.



“La gente piensa que todo cambio de una día para otro, no es así. Estamos buscando lo mejor, queremos mostrar una cara nueva, mejorar dentro del campo de juego y mostrar nuestra mejor versión”, añadió.



Zago, también habló sobre el estado físico de sus jugadores, asegurando que cada día ve una mayor evolución en cada uno de ellos. “Estamos intentando mejorar físicamente, lo hemos hecho. Los jugadores se están entregando al máximo en los entrenamientos. Es un equipo joven, se puede mejorar. Todos se ponen a disposición, espero que sigamos mejorando”.



Finalmente, manifestó que no cambiará su idea de juego, y que además, verá con el paso de los partidos si realiza variantes en su esquema defensivo, donde aseguró que puede jugar con línea de 3 y línea de 4 jugadores. “Nosotros hemos jugado con línea de 3 y línea de 4. Tenemos jugadores que se adaptan fácilmente al cambio de esquema. Desde el primer partido hasta el último nos manejaremos de esta forma”, sentenció.