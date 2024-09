"Estamos cerca" de una huelga de futbolistas, advierte el español Rodri

"Sí, creo que estamos cerca de ello", respondió el centrocampista español Rodri al ser preguntado este martes, en la víspera del debut en Champions del Manchester City (contra el Inter), por la posibilidad de una huelga de futbolistas ante el aumento de partidos.



Precisamente, las declaraciones de Rodri llegan coincidiendo con el inicio de la Liga de Campeones, que esta temporada estrena formato... que supone un aumento del número de partidos a disputar esta temporada.



Este curso, además, acabará con la nueva Copa del Mundo de Clubes, es decir, más encuentros en un calendario ya de por sí sobrecargado e insostenible, según Rodri, que la temporada pasada disputó una sesentena de partidos, contando los de su club y la selección española.



"Si le preguntas a cualquier jugador, te dirá que es una opinión general entre los futbolistas, no es sólo la opinión de Rodri", declaró ante la prensa.



"Si esto continúa así, llegado el momento no tendremos otra opción", declaró al ser preguntado por una futura huelga.



"No sé qué va a pasar, pero en todo caso es algo que nos preocupa porque somos los que lo sufrimos", añadió.



A comienzos de este mes, el sindicato mundial de futbolistas, FIFPro, reclamó medidas de protección para los jugadores, sometidos a una excesiva carga de trabajo en un calendario que no deja de ampliarse.



Rodri admitió "no poder dar una cifra exacta" de los partidos que deberían jugarse por temporada. En cualquier caso, descartó que sea razonable jugar entre 60 y 70 encuentros.



"Entre 40 y 50 partidos, un jugador puede jugar a un alto nivel. Luego baja, porque es imposible mantener este nivel físico".



El calendario actual es "en mi modesta opinión, excesivo", insistió. "Tenemos que cuidarnos nosotros, somos los actores principales de este deporte, o de este negocio como se prefiera llamarlo".



La carga excesiva de partidos afecta también al nivel general del juego, apuntó: "Si la gente quiere ver un mejor fútbol, hace falta que podamos descansar. Cuanto más aumente el número de partidos, más baja el nivel y la calidad".



Otro de los temas por los que fue preguntado Rodri fue por sus opciones de ganar el próximo Balón de Oro. "Por fin siento que la gente está valorando mi trabajo y me empujan para que gane el Balón de Oro".



No obstante, el campeón de la última Eurocopa con España, admitió que no es el favorito. "En mi posición es complicado, otros jugadores son más atractivos para los espectadores. Muchos aprecian el rol del centrocampista, así que veremos qué pasa".