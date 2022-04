"Estamos con ganas de comernos el mundo", dice Luis Enrique

Escucha esta nota aquí

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, admitió que les tocó un sorteo "difícil" al quedar emparejado con Alemania en la fase de grupos del Mundial, pero aseguró que "estamos con ganas de comernos el mundo".



"En el bombo dos era evidentemente la potencia", dijo Luis Enrique en zona mixta tras el sorteo en referencia al conjunto germano.



España quedó encuadrada como cabeza de serie del grupo E con Alemania, Japón y el ganador del partido entre Costa Rica y Nueva Zelanda.



"Ahora mismo Alemania es una potencia que con el cambio de entrenador, que es un entrenador top, ha mejorado sus números", dijo Luis Enrique, convencido de que "fue el sorteo más difícil" y alabando a su homologo germano Hansi Flick.



Alemania "está también en un periodo de renovación pero nosotros somos España, séptima del ránking mundial, con ganas de comernos el mundo…", añadió el seleccionador español.



Luis Enrique admitió que será un Mundial diferente en unas fechas inusuales que obligarán a parar a las ligas nacionales apenas una semana antes de la cita mundialista.



"Es el mismo hándicap para todas las selecciones. Estamos hablando de fechas para un Mundial diferente", dijo.



"Significa, por ejemplo, que creemos que los jugadores van a estar mas frescos que normalmente en Mundiales habituales, que habrá mayor nivel futbolístico, mayor nivel físico… Pero a la vez un hándicap porque no hay tiempo, pero para ninguna selección", aseguró.



En otras declaraciones a la televisión pública española, Luis Enrique aseguró tener una "tranquilidad absoluta, será un gran partido contra Alemania y será difícil contra cualquier partido del grupo".



"Ahora es el momento de empezar a analizarlas (a las selecciones rivales), a Alemania la conocemos muy bien, ellos nos conocen también muy bien a nosotros", afirmó Luis Enrique.



"En sorteos de estos hay selecciones como la nuestra, y por supuesto Alemania que tienen una mayor repercusión, pero nosotros nunca lo hemos tenido fácil y el precedente que hay contra Alemania es más que ejemplar para darnos confianza", dijo Luis Enrique.



El seleccionador español se refería de esta manera al encuentro de Liga de Naciones en el que la Roja se impuso 6-0 a los germanos.



"Nosotros lo de siempre... a dar guerra contra todos y que sea difícil jugar contra España", afirmó Luis Enrique, que no ocultó la importancia de ganar el primer partido del grupo.



"Yo que he vivido muchas fases finales que es muy importante el primer partido por la confianza que te genera conseguir un buen resultado, pero curiosamente es muy difícil ganar ese primer partido", concluyó.