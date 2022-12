"Estamos preparados para este combate", dice Lovren sobre el Brasil-Croacia

"Estamos preparados para este combate", señaló el veterano central croata Dejan Lovren este miércoles acerca del duelo de cuartos del Mundial de Catar-2022 que su equipo disputará el viernes ante Brasil.



"Nuestro objetivo es intentar parar a todo el equipo, claro que Brasil tiene mucha calidad individual, pero estamos preparados para este combate", señaló Lovren en una rueda de prensa junto con su compañero Mateo Kovacic.



"Antes del torneo se decía que tenían dos equipos para jugar al máximo nivel, tienen la opción de los cambios para tener un mayor impacto en el juego", añadió Lovren, de 33 años.



"Siempre es una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo, junto con los otros grandes equipos, pero estamos concentrados en nosotros mismos para dar lo mejor posible", añadió Kovacic.



"Estamos acostumbrados a partidos muy físicos en la Premier League y es algo que queremos mostrar contra Brasil. Queremos mostrar nuestra calidad técnica pero también nuestra calidad física en cada duelo, en cada posesión", continuó.



En las instalaciones de Al Erssal, en Doha, ambos jugadores fueron preguntados antes de entrenar por una de las polémicas de las últimas horas, la idoneidad de los bailes de los jugadores brasileños para celebrar sus goles ante Corea del Sur (4-1).



"Cada uno puede hacer lo que quiera, no creo que los brasileños sean irrespetuosos, creo que nacen cantando y bailando", dijo Lovren. Kovacic evitó dar una respuesta.



Croacia alcanzó los cuartos tras derrotar a Japón en los penales (3-1) en un partido que finalizó 1-1 y en el que el propio Lovren dejó su zona defensiva para poner en la cabeza de Ivan Perisic el balón del empate.



- De Gvardiol a Modric -

El jugador del Zenit San Petersburgo aporta la experiencia en una zaga que completa Josko Gvardiol, consolidado a sus 20 años como uno de los centrales con más futuro de Europa.



"Le acogí e intenté aportar lo que otros veteranos me dieron a mí. Quizás ellos fueron más duros conmigo que lo que yo soy con Josko. Intento hablar con él lo máximo posible, intento tener un diálogo constructivo", dijo.



"Tiene mucha calidad, no me sorprende que todos los clubes del mundo estén interesados en sus servicios. Espero que en 15 años comparta su experiencia con otra generación", añadió sobre el central del Leipzig.



En el otro extremo, Luka Modric y sus 37 años, abanderando de nuevo a un equipo croata que fue subcampeón del mundo en 2018, una actuación que le sirvió para recibir aquel Balón de Oro.



"Creo que todo el mundo conoce el valor de Luka. Es nuestro líder, nuestro mejor jugador, estamos orgullosos de tenerlo en el campo. Para mí es un honor y un privilegio jugar y entrenar con él", dijo Kovacic.



El medio del Chelsea escolta en el centro del campo a la leyenda del Real Madrid, con la que ya coincidió en el gigante blanco. Marcelo Brozovic completa el trío de centrocampistas del equipo balcánico.