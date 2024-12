“Estamos solos, jugamos por el honor”, admite Marcos Riquelme

Marcos Riquelme, capitán y delantero de Oriente Petrolero, habló en conferencia de prensa luego de la derrota 2-1 ante Royal Pari en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, por la fecha 25 del torneo Clausura de la División Profesional, y no ocultó su frustración y desazón por el abandono que sufrió el primer plantel de parte de la dirigencia a lo largo del año.

“Ya no quiero ni hablar de ello, esos comunicados que saca la dirigencia (sobre salarios adeudados) ya nos dan risa. Estamos solos, ahora damos la cara y es entendible que la gente salga molesta con nosotros; está enojada y frustrada, pero nosotros (jugadores) somos los más perjudicados y no hay más nada para decir”, manifestó Riquelme.

“Solo queda jugar por el honor y esperar que termine este año, que la verdad ha sido desastroso. Después ya pensaremos en lo que se viene y ojalá Oriente pueda salir de este momento que no se merece”, añadió.

“Molesta; sentimos que nos metieron la mano al bolsillo de vuelta, pero ya no hay tiempo para lamentos. Tenemos que seguir trabajando y esperamos que esto cambie, no solo por el bien de Oriente, sino por el bien del fútbol boliviano y que no se equivoquen mucho en contra nuestra”.