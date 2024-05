Estas son las primeras cuatro fechas para los equipos cruceños en el campeonato Clausura

Este martes se realizó el sorteo del fixture del torneo todos contra todos (Clausura) de la División Profesional. Blooming, Oriente Petrolero, Royal Pari, Guabirá y Real Santa Cruz ya conocen el camino que deberán recorrer a lo largo del certamen.



Luego de las paupérrimas actuaciones en el torneo Apertura, donde no lograron acceder a la segunda ronda, los cinco equipos cruceños que participan en la División Profesional, tendrán la oportunidad de reivindicarse en el Campeonato Clausura, que se pondrá en marcha este viernes. Tras la realización de la programación de partidos, Blooming, Oriente Petrolero, Real Santa Cruz, Guabirá y Royal Pari ya conocen el camino que deberán recorrer hasta fin de año.



Blooming debutará el sábado 11 de mayo cuando visite a Always Ready en el Municipal de Villa Ingenio de El Alto (17:30). En la segunda fecha será local ante el último campeón, San Antonio. Luego volverá a jugar en el Tahuichi, esta vez ante Wilstermann. Finalmente, en la cuarta fecha será visitante contra Real Tomayapo en estadio IV Centenario de Tarija.



Oriente Petrolero entrará en acción el domingo 12 de mayo visitando a Aurora en Cochabamba (17:30). Posteriormente, recibirá a Universitario de Vinto y en la tercera fecha irá hasta Sucre para visitar a Independiente. En la cuarta fecha afrontará el clásico nacional ante The Strongest en Santa Cruz de la Sierra.



Royal Pari iniciará su incursión en el torneo en condición de visitante, se medirá ante Universitario de Vinto el lunes 13 de mayo (19:00). En la segunda fecha oficiará de local contra Always Ready, mientras que en la tercera volverá a salir de Santa Cruz para enfrentar a San Antonio en Entre Rios. Finalmente, en la cuarta jornada retornará a la capital oriental y recibirá a Independiente Petrolero.



Guabirá se estrenará en la cancha del campeón del torneo Clausura, visita a San Antonio el sábado 11 de mayo, a partir de las 15:00. En la segunda jornada será local ante Aurora y en la tercera volverá a jugar fuera de casa, esta vez frente a The Strongest. Posteriormente, retornará a Montero para recibir a Nacional Potosí en el estadio Gilberto Parada.



Real Santa Cruz jugará su primer partido el domingo 12 mayo (19:00) en condición de local, recibe a Wilstermann. En la segunda fecha irá hasta Potosí para enfrentará a Nacional, mientras que en la tercera volverá a Santa Cruz y recibirá a GV San José. En la cuarta jornada será visitante nuevamente, visita a Bolívar en el Hernando Siles.