Este es el futuro de los estadios que fueron utilizados en el Mundial Qatar 2022

Uno de los campos deportivos fue hecho para que luego del torneo no deje huella sobre la arena de Qatar, ya que debe ser desmantelado.

Los anfitriones de la Copa del Mundo 2022 informaron que dicho escenario deportivo desaparecerá, pero lo que aún no está del todo claro es cuándo. Mucho dependerá de los eventos deportivos que Qatar albergará a futuro.

Desmantelar el 974 no tiene fecha definida, o al menos públicamente no se lo ha hecho conocer aún. No se sabe si dicho estadio será utilizado en alguno de esos eventos mencionados.