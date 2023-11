Este fin de semana habrá acción del torneo todos contra todos

La fecha 31 del torneo todos contra todos se disputará este fin de semana. Sin importar la participación de la selección boliviana en las Eliminatorias Sudamericanas, la liga local seguirá con su curso.



Solamente, jugarán aquellos equipos que no tengan jugadores convocados en la Verde, una vez concluya la fecha FIFA, se completará el rol de partidos.



A continuación, repasá la jornada 31 de la liga, que arrancará el sábado y se extenderá hasta el próximo jueves.



Sábado 18 de noviembre



15:00 FC Universitario vs Real Tomayapo



17:30: Nacional Potosí vs Real Santa Cruz



Domingo 19 de noviembre



15:00: Gran Mamoré vs Oriente Petrolero



17:30: Wilstermann vs Guabirá



19:30: Independiente vs Palmaflor



Jueves 23 de noviembre



15:00: Always Ready vs Royal Pari



15:00: Vaca Díez vs The Strongest



19:30: Aurora vs Blooming