Este fin de semana se disputa la última fecha de la Copa Simón Bolívar - Fase 2

La Copa Simón Bolívar 2023 se alista para la última fecha de la segunda fase. El máximo torneo de ascenso en Bolivia empieza a definir su clasificados a los octavos de final.



La sexta jornada se pondrá en marcha este sábado y se extenderá hasta el domingo.



Repasá a continuación el rol de partidos.



Sábado 28 de octubre



15:00: Universitario de Pando vs Stormers San Lorenzo



15:30 Fancesa vs Pasión Celeste



15:00 San Antonio vs San Lorenzo



15:30: Municipalidad de Tarija vs SUR-CAR