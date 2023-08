Este fin de semana vuelve la Copa Simón Bolívar 2023

La Copa Simón Bolívar 2023 retorna luego de un mes. Este fin de semana se pondrá en marcha la Fase 2 - Nacional que reúne a equipos de los diferentes departamentos. Esta instancia está conformada por 8 grupos de 3 equipos. El formato de competición será el de todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada serie obtendrán el boleto a los octavos de final. De ahí en adelante, los participantes se irán eliminando en las rondas posteriores (cuartos y semifinal) hasta llegar a la gran final. El campeón ascenderá de manera directa a la División Profesional, mientras que el subcampeón deberá disputar el indirecto ante el antepenúltimo de la máxima categoría. Fase 2 - Nacional Programación: Fecha 1 Sábado 26 de agosto Estadio Guardia del Jaguar 15:00: Universitario de Pando vs Real Mizque Estadio Olímpico Patria 17:00: Fancesa vs Torre Fuerte Domingo 27 de agosto Estadio Jesús Bermúdez 15:00: GVCD San José vs CD Totora Real Oruro Estadio Carlos Villegas

15:00: San Antonio vs Atlético Bermejo



Estadio IV Centenario



15:00: Municipal vs FATIC



Estadio Samuel Vaca Jiménez



15:00: Ciudad Nueva Santa Cruz AFC vs CD Alemán





Estadio Víctor Agustín Ugarte



15:00: Rea Potosí vs Hiska Nacional



Estadio Yoyo Zambrano



16:00: Universitario del Beni vs 24 de Septiembre