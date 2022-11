"Este grupo está capacitado para levantarse", asegura Scaloni

"El golpe afecta, como tiene que ser. La reacción no es inmediata, cuando recibes una piña, dos, tres, hay que levantarse. Este grupo está capacitado para levantarse ", aseguró Scaloni en la conferencia de prensa de la víspera del partido.

" No hay dudas de cómo vamos a afrontar el partido . Evaluamos las alternativas y es posible que hagamos alguna variante (táctica o de jugadores), lo decidiremos hoy", afirmó.

"La manera de jugar el equipo va a ser similar. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar por el martes. Hay que pasar página y pensar que vamos a ganar a México y nada más. Tenemos pensado jugar de la misma manera ", insistió.

Ante las preguntas sobre eventuales cambios en su once , Scaloni dijo que pueden darse y que lo terminará de decidir tras la práctica del viernes, programada poco después de su intervención ante la prensa.

"En el núcleo de la delegación estamos bien. Es un partido importante mañana y depende de nosotros, solo pensamos en eso. Lo que les digo a los chicos es que confíen, un traspié no puede empañar el camino que tenemos recorrido ", dijo.

Scaloni envió también mensajes tranquilizadores no solo sobre el estado anímico del grupo sino también sobre el físico, especialmente en lo referente a su estrella, Lionel Messi.

"No sé de dónde salió que ayer (jueves) no entrenó. Hay incluso imágenes. Entrenó y entrenó bien. El grupo que jugó (el martes) hizo ayer la mitad de entrenamiento. (Messi) está bien y más que nunca necesitamos de todos, también de sus compañeros, y seguramente vaya todo bien. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema", afirmó cuando le preguntaron por el caso concreto de Messi.