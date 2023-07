Este jueves continuará la fecha 5 de la Copa División Profesional con tres partidos

¡El fútbol en Bolivia no para! Este jueves se dará continuidad a la quinta fecha de la Copa División Profesional con tres encuentros: Real Santa Cruz -The Strongest, Oriente Petrolero-Royal Pari y Real Tomayapo - Bolívar.



El duelo entre Real Santa Cruz y The Strongest es correspondiente al Grupo B y se jugará en el estadio Gilberto Parada de Montero a partir de las 15:00.



A segunda hora, Oriente Petrolero y Royal Pari chocarán por el Grupo A en el Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra. El balón empezará a rodar a las 18:00.



La jornada culminará en Tarija con el choque entre Real Tomayapo y Bolívar. El estadio IV Centenario será el responsable de albergar este partido del Grupo A que arrancará a las 20:00.





FECHA 5