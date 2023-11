Este jueves se disputan las semifinales de la Copa Simón Bolívar

En esta instancia se tomará en cuenta la diferencia de gol. En caso la igualdad persista al término de los dos partidos, se determinará al ganador mediante la ejecución de tiros penales.



El campeón de la competición ascenderá directamente a la División Profesional, mientras que el subcampeón deberá afrontar los partidos del indirecto contra él antepenúltimo de primera división.



Semifinales: ida



Jueves 30 de noviembre



Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)

15:00: GV San José vs Torre Fuerte



Estadio Tahuichi Aguilera (Santa Cruz)

17:00: Ciudad Nueva SC vs San Antonio



Semifinales: vuelta



Domingo 3 de diciembre



Estadio Tahuichi Aguilera (Santa Cruz)

13:00: Torre Fuerte vs GV San José



Estadio de Entre Ríos

15:30: San Antonio vs Ciudad Nueva SC