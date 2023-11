Este lunes se cierra la fecha 29 del torneo todos contra todos

Always Ready 2-0 Real Santa Cruz



Vaca Díez 3-0 Guabirá



Aurora 0-3 The Strongest



Domingo 05 de noviembre



Universitario 2-2 Bolívar



Gran Mamoré 0-2 Royal Pari



Blooming 2-1 Oriente Petrolero



Lunes 06 de noviembre



18:00: Nacional Potosí vs Palmaflor



20:00: Wilstermann vs Real Tomayapo.