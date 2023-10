Este martes arranca la fecha 10 del torneo por series

Este martes se pondrá en marcha la fecha 10 con tres encuentros correspondientes al Grupo C.

Última fecha de clasificación:



Martes 31 de octubre: Grupo C



15:00: Always Ready - FC Universitario



18:00: Independiente - Vaca Díez



20:30: Blooming - Nacional Porosí



Miércoles 01 de noviembre: Grupo B



15:00: Palmaflor - Guabirá



19:00: The Strongest - Real Santa Cruz



Jueves 02 de noviembre: Grupo A



15:00: Wilstermann - Gran Mamoré



17:30: Bolívar - Real Tomayapo



20:00: Royal Pari - Oriente Petrolero