¡Este martes inicia la Copa de la División Profesional!

¿Cómo se juega la Copa? Será un torneo por series (primero por grupos, y después con llaves mano a mano) que se jugará entre la semana (de martes a jueves), pero no será continua . Es decir, no se jugarán todas las semanas, sino que tendrá espacio cada cierto tiempo.

El campeonato por series se dividió en tres grupos, en el de seis clasificarán los tres primeros, y en el de cinco solamente dos:



- Grupo A (Clasifican tres):

Bolívar, Oriente Petrolero, Royal Pari, Wilstermann, Real Tomayapo y Libertad Gran Mamoré.

- Grupo B (Clasifican dos):

The Strongest, Guabirá, Palmaflor, Aurora y Real Santa Cruz

- Grupo C (Clasifican tres):

Always Ready, Nacional Potosí, Blooming, Independiente, FC Universitario y Vaca Diez.