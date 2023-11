Este miércoles habrá tres partidos por los cuartos de final de Copa boliviana

¿Cómo están organizadas las llaves y cuándo se jugarán?



Llave 1:

Ida: Universitario 1-1 Bolívar

Vuelta: Bolívar vs. Universitario | Sábado 9 de diciembre | 17:30



Llave 2:

Ida: Always Ready vs. Aurora | Miércoles 29 de noviembre | 15:00

Vuelta: Aurora vs Always Ready | Sábado 9 de diciembre | 15:00



Llave 3:

Ida: Royal Pari vs. Blooming | Miércoles 29 de noviembre | 19:00

Vuelta: Blooming vs Royal Pari | Domingo 10 de diciembre | 19:30



Llave 4:

Ida: Wilstermann vs The Strongest | Miércoles 29 de noviembre | 20:30

Vuelta: The Strongest vs. Wilstermann | Domingo 10 de diciembre | 17:30