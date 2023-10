Este miércoles se pondrá en marcha la fecha 8 del torneo por series

El fútbol boliviano busca recuperar el tiempo perdido. La División Profesional no se detiene y el maratónico torneo por series continuará este miércoles.



La octava fecha entrará en acción con tres partidos y se extenderá hasta el viernes.



Fecha 8



Miércoles 25 de octubre



Grupo C



15:00: FC Universitario vs Vaca Díez



15:00: Always Ready vs Nacional Potosí



19:30: Independiente vs Blooming



Jueves 26 de octubre



Grupo B



18:30: Aurora vs Palmaflor



20:30: The Strongest vs Guabirá



Viernes 27 de octubre



Grupo A



18:00: Wilstermann vs Royal Pari



19:00 Real Tomayapo vs Gran Mamoré



20:30: Bolívar vs Oriente Petrolero