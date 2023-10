Este viernes arranca la fecha 3 de la Copa Simón Bolívar

Los otros representantes cruceños, 24 de Septiembre y Torre Fuerte, tendrán descanso en esta jornada y volverán al ruedo el próximo fin de semana.



Programación de partidos:



Fecha 3



7 de octubre



Estadio Patria

15:00 Nacional Sucre vs Real Potosí



8 de octubre



Estadio Provincial de Yacuiba

15:00: Municipalidad de Yacuiba vs GV San José



Estadio Municipal de Quillacollo

15:00: Pasión Celeste vs Fancesa



Estadio Yoyo Zambrano

15:00: San Lorenzo vs San Antonio



Estadio Jesús Bermúdez

15:00: SUR-CAR vs Municipal de Tarija



Estadio Irineo Pimentel

15:30: Stormers San Lorenzo vs Universitario de Pando