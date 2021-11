Este viernes se dará inicio a la fecha 27 del torneo de la División Profesional

Escucha esta nota aquí

El partido entre Nacional Potosí y San José abrirá el telón de la fecha 27 del torneo único de la División Profesional de fútbol boliviano, este viernes. En esta misma jornada se jugarán los partidos The Strongest-Aurora y Oriente Petrolero-Real Tomayapo.

El choque entre Nacional Potosí y San José comenzará a las 15:00 en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial. El equipo Rancho Guitarra, que se encuentra en el undécimo lugar de la tabla de posiciones no pierde las esperanzas de alcanzar al menos el octavo puesto para clasificarse a la Copa Sudamericana, mientras que los santos ya están condenados al descenso directo.

Nacional no se encuentra en un buen momento. El lunes, luego de la derrota en Tarija ante Real Tomayapo (3-0) se quedó sin DT, ya que Alberto Illanes presentó su renuncia debido a la seguidilla de malos resultados.

El segundo partido de este viernes será protagonizado entre The Strongest y Aurora, pues comenzará a las 18:15, en el estadio Hernando Siles de La Paz. El Tigre solo apunta al triunfo para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones.

Por su parte, el equipo del pueblo también buscará sumar en esta fecha, pues se encuentra con los mismos puntos que Nacional Potosí (32) y también quiere meterse entre los ocho primeros para clasificarse a la Copa Sudamericana. Antes de este partido, los jugadores del equipo celeste ingresaron en paro el miércoles como medida de presión para cobrar parte de los cuatro sueldos adeudados.

El encuentro que cerrará la jornada futbolera de este viernes en nuestro país será el que disputarán Oriente Petrolero y Real Tomayapo, a partir de las 20:30, en el estadio Tahuichi Aguilera.

Los refineros, que están en el sexto lugar de la tabla de posiciones, buscan asegurar los tres puntos para escalar y meterse entre los cuatro primeros que tendrán premio a la Copa Libertadores de 2022, mientras que el panorama del equipo chapaco es diferente, ya que su primer objetivo es alejarse de la zona del descenso indirecto.

FECHA 27

Viernes 26 de noviembre

Nacional P. 15:00 San José

The Strongest 18:15 Aurora

Oriente P. 20:30 Real Tomayapo

Sábado 27 de noviembre

Always Ready 15:00 Guabirá

Palmaflor 17:15 Blooming

Independiente 19:30 Real Santa Cruz

Domingo 28 de noviembre

Royal Pari 15:00 Real Potosí

