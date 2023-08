Este viernes se pondrá en marcha la fecha 23 de la Liga División Profesional

El fútbol en Bolivia no para. Este viernes arrancará la fecha 23 de la Liga División Profesional con un encuentro.



Cobija albergará el primer partido de la jornada entre Vaca Díez y FC Universitario de Vinto a partir de las 15:00 en el estadio Robeŕto Jordán Cuellar.

El sábado habrán tres duelos, desde las 15:00, Always Ready recibirá a Nacional Potosí, a las 17:00 será el turno de Aurora frente a Bolívar, mientras que a las 20:00 Oriente Petrolero aguardará por Real Tomayapo.



El domingo se disputarán otros tres partidos. A primera hora (15:00) Independiente Petrolero visitará a Gran Mamoré, a las 17:30 Real Santa Cruz hará lo propio ante The Strongest y finalmente Royal Pari se medirá con Guabirá (19:30).



La fecha se extenderá hasta el lunes y se cerrará con el duelo entre Blooming y Atlético Palmaflor que se llevará a cabo en el Tahuichi (19:30).



El líder del certamen es The Strongest que tiene 43 puntos, 4 más que su inmediato perseguidor, Nacional Potosí.



En la zona baja, Mamoré y Palmaflor continúan hundidos en los puestos de descenso directo, mientras que Oriente Petrolero escaló al indirecto.



Fecha 23: Liga División Profesional

Viernes 11 de agosto:

Estadio Roberto Jordán Cuellar

15:00: Vaca Díez vs Universitario de Vinto



Sábado 12 de agosto:



Estadio Villa Ingenio



15:00: Always Ready vs Nacional Potosí



Estadio Félix Capriles



17:00: Aurora vs Bolívar



Estadio Tahuichi



20:00: Oriente Petrolero vs Real Tomayapo



Domingo 13 de agosto:



Estadio Gran Mamoré



15:00 Libertad Gran Mamoré vs Independiente Petrolero



Estadio Hernando Siles

17:30: The Strongest vs Real Santa Cruz



Estadio Gilberto Parada



19:30: Royal Pari vs Guabirá



Lunes 14 de agosto:



Estadio Tahuichi



19:30: Blooming vs Palmaflor

