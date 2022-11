Esto es lo que debe hacer Alemania si quiere ganarle a España en Qatar

Las historias no podían ser más contrastantes. El miércoles pasado, la selección de fútbol de Alemania dejaba ir una ventaja mínima para al final verse superada por un conjunto japonés veloz, ordenado e implacable. Esa misma noche, la selección española ofrecía una potente exhibición goleando 7-0 a su similar de Costa Rica . Mientras que el equipo alemán no encontró la fórmula para ensamblar a sus luminarias individuales en una propuesta de juego colectivo, el seleccionado español brillaba con jóvenes futbolistas que, apoyados por algunos veteranos, se mostraron hambrientos de títulos y llenos de alegría al jugar.

Así, a partir de los números y de lo que se vio en la cancha, la tendencia hacia el partido del domingo próximo hablaría claramente a favor de los ibéricos. Sin embargo, la pelota de fútbol es caprichosa en su rodaje , y nada está escrito mientras no se decrete definitivamente en la cancha.

Como dijo el técnico alemán, Hansi Flick, a Alemania se le ha agotado el margen de esperanza . Para mantenerse en el torneo, el equipo germano necesita ante España un triunfo extremadamente difícil, pero no imposible.

En el mundillo futbolístico se habla maravillas de los nuevos talentos españoles Gavi y Pedri. El apoyo de veteranos como Sergio Busquets a estos jóvenes jugadores no les facilita las cosas a los rivales germanos. Pero Alemania tiene en la media cancha a Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan o Leon Goretzka , capaces de imponer su jerarquía y su recorrido internacional. En la medida de lo posible, Alemania debe buscar abrir espacios por velocidad y por la zona cubierta por el a veces lento Busquets. Para ello tiene al jugador ideal: Jamal Musiala, el veloz y serpenteante joven maravilla del equipo germano.

Pero la principal tarea está en el banquillo alemán. Hansi Flick es el encargado de que sus jugadores lleguen -o no- convencidos de que pueden lograr la proeza. España no es invencible, pero, como dijo este viernes Kai Havertz, el 7-0 contra Costa Rica habla por sí mismo. La selección alemana se enfrentará al reto de disolver el compacto juego de España, y apagar el ímpetu de las nuevas estrellas ibéricas. Y, sobre todo, tiene que recuperar el espíritu de conjunto y la tradicional combatividad del fútbol alemán. Si Flick no logra todo lo anterior, y quizá mucho más, el segundo partido de Alemania en Qatar será una nueva pesadilla, pero esta vez con fuerte olor a eliminación.