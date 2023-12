Estreno del León y regreso del Al-Ittihad de Gallardo en cuartos del Mundial de Clubes

Los 'Panzas Verdes', noveno club mexicano en pelear por el cetro mundial, inician su recorrido en el estadio Príncipe Abdullah al-Faisal con la intención de ser el primer equipo 'azteca' en conquistar el cetro mundial, dando un paso más a la epopeya de Tigres en la edición de 2020 cuando sólo una derrota en la final ante el Bayern Múnich les privó del título.



Su rival por el pase a semifinales -donde espera el Manchester City de Pep Guardiola- es el Urawa Red Diamonds, que acude a Arabia Saudita en calidad de campeón de la Champions asiática.



"Está clarísimo que no hay más oportunidades y debemos ganar el primer partido si queremos seguir en la lucha por el objetivo", dijo en una entrevista con la FIFA el volante ecuatoriano Ángel Mena.



"Todos queremos trascender. Estamos comprometidos a dar una buena imagen por Concacaf y México. Nuestras expectativas son muy altas, llegamos muy ilusionados", añadió.



"El foco cien por ciento está en el primer partido. Es lo que nos planteamos, sabiendo que el ganar ese juego se puede venir una cita histórica, trascendental", insistió en la misma línea el técnico de la 'Fiera', el argentino Nicolás Larcamón.



Pero también habrá muchas miradas puestas en el duelo que tendrá lugar horas después en el King Abdullah Sports City Stadium entre el Al-Ittihad local y el Al-Ahly egipcio.



El campeón saudita solventó con comodidad (3-0) y dejando una buena imagen su duelo de la ronda prelimar ante el Auckland City neozelandés, campeón de Oceanía.



Dirigido por Marcelo Gallardo desde hace apenas unas semanas, el Al-Ittihad, con estrellas como el brasileño Fabinho y los franceses Karim Benzema o N'Golo Kanté en sus filas, ofreció una actuación convincente y esperanzadora ante el modesto equipo neozelandés, que ahora deberá ratificar ante sus vecinos egipcios, también experimentados como el Auckland -es su noveno Mundial de Clubes (tercero en tres ocasiones)-, pero con la vitola de haber ganado tres de las cuatro últimas ediciones de la Liga de Campeones de la CAF.



El equipo de El Cairo no podrá contar los lesionados Mohamed Dhaoui, Karim Walid ni con Luiz Felipe.



"Al Ahly le gusta jugar al fútbol y marca muy bien. Tendremos que estar muy concentrados, hacer bien todos los pequeños detalles para conseguir la victoria", declaró el delantero brasileño Romarinho, autor de uno de los goles del Al-Ittihad en el primer partido.



"Dio gusto ver al equipo jugar como jugó, sobre todo en la primera etapa. Nunca es fácil iniciar una competencia con la presión de ganar el primer partido a favor, con nuestro público a favor que jugó de una manera increíble, no lo había experimentado y fue increíble", señaló Gallardo tras el debut.



El ganador jugará contra el campeón de la Libertadores, Fluminense, por un puesto en la final.