Estudiantes vence por penales a Boca y es finalista en Copa de la Liga argentina

El uruguayo Miguel Merentiel (41) abrió la cuenta para Boca, pero Estudiantes lo igualó en el segundo tiempo a través del colombiano Edwuin Cetré (75, de penal), después de una infracción que incluyó la expulsión de Cristian Lema (72), defensor del ‘Xeneize’.



En la definición por penales, el arquero Matías Mansilla, de Estudiantes, se lució al atajar los remates del uruguayo Edinson Cavani y de Nicolás Figal.



Estudiantes se enfrentará a Vélez Sarsfield en el duelo decisivo, que se jugará el domingo próximo en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero (terreno neutral).



- Merentiel, el gol de Boca -

El comienzo del cotejo, disputado en el estadio Mario Kempes, parecía ser favorable al equipo de La Plata, que al minuto de juego tendría una ocasión muy propicia en un cabezazo de Carrillo dentro del área, pero ‘Chiquito’ Romero salvó a Boca con una tapada providencial.



No tardó el equipo ‘xeneize’ en tomar el control del partido, en capturar la posesión del balón y abrir el juego por los costados con las trepadas del peruano Luis Advíncula por la derecha y de Lautaro Blanco por la izquierda.



Empezó entonces a llegar Boca sobre el área del ‘León’, y tuvo su primera ocasión en un centro al que llegó Medina, el arquero Mansilla tapó como pudo, y Lollo ayudó al despejar sobre la línea de sentencia. Poco después inquietó con un tiro libre cerrado de Kevin Zenón que casi sorprende al portero.



El dominio azul y oro se profundizó y volvió a salvarse Estudiantes en una llegada de Merential, que superó a Mansilla, pero Zaid Romero llegó justo para tocar el balón a centímetros del gol.



Con una sólida actuación de ‘Equi’ Fernández en el mediocampo, Boca ahogaba a un Estudiantes que no podía tener la pelota, ni tampoco progresar en el medio porque José Sosa quedaba encerrado por los volantes rivales.



- Estudiantes reinó en los penales -

El encuentro era claramente dominado por Boca, pero el desarrollo empezó a cambiar en la segunda parte con los ingresos de Eric Meza y el colombiano Cetré para darle más dinámica al ataque de Estudiantes.



De todos modos le costaba al equipo de La Plata, hasta que, en un centro sobre el área, Lema intentó despejar con la pierna en alto y no hizo más que cometerle penal al uruguayo Palacios, cobrado por el árbitro Nazareno Arasa, y que Cetré mandó a la red con un disparo furibundo, sin chance para Romero.



Pasó a dominar Estudiantes en los últimos minutos, se salvó Boca sobre el cierre en un zurdazo alto de Correa y un frentazo de Carrillo que Romero sacó con una enorme estirada.



Entonces llegó la definición por penales, y allí falló Cavani, que coronó una mala noche con un remate atajado por Mansilla, luego su compatriota Merentiel mandó su remate al travesaño, y Mansilla tapó el tiro de Figal, mientras que sólo Zenón convirtió para los ‘xeneizes’.



Del lado de Estudiantes, Romero atajó el tiro de Cetré, pero luego Eros Mancuso, Guido Carrillo y el uruguayo Mauro Méndez anotaron para la victoria de un equipo rojiblanco que buscará ante Vélez su sexto título local, el primero desde la obtención del torneo Apertura-2010.