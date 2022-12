"Estuve muy tranquilo porque trabajo para esto", asegura Lautaro Martínez

El delantero argentino Lautaro Martínez, que anotó el penal decisivo que dio la clasificación este viernes a Argentina contra Países Bajos para semifinales del Mundial, aseguró que al patear la pelota "estuve muy tranquilo porque trabajo para esto".



"Me tocó un penal decisivo como el de la Copa América y en esa caminata hacia el punto del penal estaba muy tranquilo porque trabajo para esto, para darle alegría a mis compañeros, a mi familia", señaló el jugador del Inter de Milán a la televisión argentina.



En ese lanzamiento decisivo, "pensé en mi hija, por eso disfruto del fútbol".



"Trabajo, a veces las cosas se dan, a veces no, pero hice mucho mérito para estar acá", insistió.



Preguntado sobre la actuación del árbitro español Mateu Lahoz, Martínez aseguró que "algunas cosas que pitó fueron raras, pero nosotros nos encargamos de jugar, aunque no merecíamos llegar a los penales".



Lautaro Martínez se quejó sobre todo de la falta que dio origen al segundo gol neerlandés: "El jugador holandés se chocó con (Leandro) Paredes y yo con él".



Sobre Croacia, el rival en semifinales que este viernes eliminó a Brasil también en penales, el 'Toro' declaró: "Estamos para seguir por este camino, en seguir confiando y creciendo. Dijimos que la Copa América (ganada en 2021) era el inicio de cosas importantes y estamos en camino de eso".



Por su parte, el centrocampista Rodrigo de Paul admitió que "tenía una presión muy grande, pero siento que el trabajo salió bien".



- Críticas al árbitro -

"El objetivo era estar entre los cuatro mejores. Llegar el primer día e irnos a lo último. Nos metemos en una semifinal, lo que hemos logrado es impresionante, yo estoy muy agradecido por ser parte de esto".



Duda antes del partido por unas supuestas molestias musculares, De Paul aclaró: "Yo estoy bien (...) algunos me decían que estaba desgarrado, que estaba fuera del Mundial. Tuve que tranquilizar a la familia. Hicimos un trabajo muy grande con los fisioterapistas, yo sabía la que me jugaba. Le agradezco al técnico (Scaloni) que confiaba en mí".



El centrocampista Alexis Mac Allister definió el partido como "muy intenso, de muchas emociones y otras vez el equipo se sobrepuso cuando nos empataron".



Tras ir con ventaja de dos goles, Países Bajos provocó la prórroga en los minutos finales: "Se sufrió porque pusieron gente muy alta y empezaron a pegar pelotazos; también hubo alguna falta que consideramos que no era, diez minutos de alargue...".



También destacó al arquero Emiliano Martínez por sus dos penales atajados en la tanda decisiva: "Lo del 'Dibu' es increíble, es un gran arquero, está trabajando muy bien en los entrenamientos, y es una gran persona, se lo merece".



El defensa Nahuel Molina se mostró "muy feliz por el gol" tras abrir el marcador contra Países Bajos, en su primer gol con la Albiceleste.



"No sé cómo hizo (Messi) para dármela porque iba mirando para otro lado; fue muy rápido pero llegué para darle con la puntera".