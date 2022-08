Etcheverry sobre la Copa Evo: “Me da pena que hayan renunciado equipos porque piensan políticamente”

“Me parece algo extraordinario, no sé si podrá hacer cada año como hace la academia (Tahuichi Aguilera) un Mundialito oficial a comienzos de año en enero. Ojalá que salga una maravilla, que los resultados para el fútbol sean buenos, que esta competición es lo ideal, por eso a la academia le iba tan bien siempre, porque tenía mucho roce internacional”, dijo Etcheverry a los medios de comunicación.

El torneo está reservado para la categoría sub-17 y algunos equipos nacionales decidieron no participar por considerar que se estaba utilizando al fútbol para hacer política.

“Que pena que la gente utilice la política para molestar al deporte, porque esto se tiene que aprovechar, esto es lo máximo para nuestra competición, que pobreza, honestamente me da pena que hayan renunciado equipos porque piensan políticamente , pero los que pierden son ellos, al final se van a ver los resultados a futuro quiénes van a sacar provecho”, agregó el ‘Diablo’.

Etcheverry considera que económicamente el torneo no dejará un beneficio, pero en lo deportivo dejará mucha ganancia.

“Lo más importante es el beneficio que va a dejar para los clubes, porque económicamente no va a ser un beneficio para nada, vemos a la gente que viene de los pueblos, pero no creo que recuperen la inversión”, enfatizó.

“Jamás vamos a pasar una oportunidad de que nuestros jóvenes se puedan foguear y ganar experiencia jugando contra los mejores equipos de Sudamérica en categoría Sub-17. Boca, River, Gremio, Sao Paulo, Católica etc. En este caso no me importa quién es del MAS o la oposición. Lo único que quiero es que nuestros jóvenes bolivianos, que serán el futuro de nuestro fútbol, tengan esta gran oportunidad que les servirá para siempre”, publicó Claure.