Evitar el descenso indirecto: Oriente Petrolero se enfrenta a Wilstermann en un choque histórico

Oriente Petrolero sigue en peligro. El albiverde recibirá a Wilstermann en el partido más importante de su historia. La posibilidad de caer en el indirecto es latente, y preocupa a un equipo que nunca descendió.



El panorama pudo ser peor. Oriente perdió ante Always Ready en la última fecha, pero los resultados de sus rivales directos le dieron una oportunidad de oro.



Si gana o empata, se salva del descenso indirecto. Con los resultados dados en la fecha 33, ya no existe posibilidad de caer en el directo.



Si pierde, Oriente dependerá de lo que hagan Vaca Díez y Guabirá, que están obligados a ganar sus respectivos partidos (también para salir del descenso).



En caso de que alguno de ellos lo haga, Oriente podría caer y jugar el indirecto contra el subcampeón de la Copa Simón Bolívar.



Gualberto Villarroel y San Antonio se frotan las manos, ya que el perdedor de esa llave, jugará el indirecto con Libertad Gran Mamoré, Guabirá, Vaca Díez u Oriente Petrolero.



El partido entre el Albiverde y el Aviador se jugará en el estadio Tahuichi Aguilera, que estará repleto de hinchas albiverdes que alentarán a su equipo. Según informó el club, ya no quedan entradas a la venta.



Sin embargo, el calor de Santa Cruz de la Sierra y sus hinchas, podría ser un factor en contra para los jugadores del cuadro local. No tanto por el calor de la temperatura, sino del ambiente cargado de tensión que puede instalarse en las tribunas.



La presión de la afición podría afectar el rendimiento del equipo, que tendrá que lidiar con la ansiedad y los nervios de un encuentro decisivo.



Tanto el partido en el Tahuichi, como los que sostendrán Guabirá-Independiente y Aurora-Vaca Díez comenzarán a las 20:00.



La simultaneidad de los partidos obligará a los hinchas a mirar de reojo a los montereños y los pandinos. Un gol de Independiente o Aurora, podría hacer festejar al hincha refinero, sin la necesidad de que Oriente Petrolero anote goles propios.



Oriente Petrolero necesita sacar lo mejor de sí mismo para lograr la hazaña de mantenerse en la máxima categoría del fútbol boliviano.



El Tahuichi será testigo de un duelo de vida o muerte, que definirá el futuro de uno de los grandes del fútbol cruceño.