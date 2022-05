Fabinho responde a Mbappé: “No sé si Francia ya jugó en Bolivia alguna vez, pero tenemos que ir a jugar ahí y no es fácil"

Escucha esta nota aquí

Kylian Mbappé dijo el lunes que los torneos de selecciones europeos tienen un nivel más alto que los de Sudamérica.

Las declaraciones del atacante del PSG y la selección francesa generaron polémica en este lado del continente como también en futbolistas sudamericanos que juegan en clubes importantes de Europa.



Es el caso del volante brasileño Fabinho, que se alista con el Liverpool de Inglaterra para jugar el sábado la final de la Champions ante Real Madrid en París.

"Es diferente, no es fácil. Tenemos que viajar 11 o 12 horas (desde Europa) para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia que no es fácil. No sé si Francia ya jugó en Bolivia alguna vez, pero tenemos que ir a jugar ahí y no es fácil", sostuvo el volante paulista de 28 años.

Fabinho mencionó a Bolivia porque juega de local en La Paz y en un estadio a 3.600 metros de altura donde las selecciones como la brasileña necesitan prepararse de otra manera para ganar en este reducto.

Mbappé se contradijo cuando puso a Brasil como candidato a ganar el Mundial de Catar, pues antes había dicho que las selecciones de Argentina y Brasil no llegan a la Copa del Mundo con el mismo nivel de las europeas.

"Entonces, cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos preparados. Brasil y Argentina no tienen ese nivel, en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, por eso en las últimas copas del mundo, si miras, siempre son los europeos los que ganan", dijo Mbappé en una entrevista con la red internacional ESPN.

Al respecto, Fabinho dijo: "Si Brasil o Argentina jugaran en Europa clasificarían como primeros de grupos"









