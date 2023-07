Fabol analiza denuncia internacional por el caso Paniagua y no descarta un paro

“Fernando Costa y la FBF están detrás de esta vulneración de derechos, que ahora tiene el atrevimiento de faltar el respeto a los futbolistas y decirnos mafiosos a los que conformamos el sindicato. Por eso ratifico que Fernando Costa entró por la ventana sin cumplir los requisitos mínimos para ser presidente y por eso no sabe y no le han dicho que Fabol lo conforman los futbolistas profesionales y ellos nos eligieron como sus representantes”, expresó Romero.

“Una acción desapegada a la ley a través de una persona particular con la participación de empleados y operadores de la FBF, que no tienen un poco de dignidad. De esta manera armaron una denuncia falsa en El Alto contra de nuestro secretario general, una denuncia que ya fue desvirtuada con las declaraciones del doctor Carlos Romero, en su condición de presidente del club Sport Boys durante la temporada 2019. Desde el momento que se demostró que esa denuncia es falsa y no hay delito que perseguir, también queda demostrado que armaron la falsa denuncia en contra del doctor David Paniagua para llevárselo secuestrado a El Alto y forzar su detención preventiva. ¿Este actuar no es mafioso señor Costas?”, leyó el ‘Pollo’ Arias.