Fabol denunció ante Jefatura de Trabajo a los cinco clubes cruceños

Más problemas en el fútbol boliviano. Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) presentó este lunes a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz una denuncia formal por infracción a las leyes sociales contra los cinco clubes cruceños de la División Profesional (Guabirá, Oriente Petrolero, Blooming, Royal Pari y Real Santa Cruz).

El gremio de los futbolistas tomó esta decisión, según sus representantes, amparados en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Según Fabol, sus afiliados mantienen relación laboral con los clubes de la División Profesional afiliados a la Federación Boliviana de Fútbol, por lo tanto en la práctica se constituyen en empresas empleadoras y como cualquier persona jurídica deben cumplir con brindar a sus empleados seguridad social, situación que ninguno de los clubes cumple.

“De la información proporcionada por nuestros afiliados, entendemos que los clubes no tienen Registro Obligatorio de Empleadores, no cumplieron con la visa de los contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo, no cumplieron con la presentación de planillas trimestrales, presentación de pagos de planillas de aguinaldo y doble aguinaldo a partir del año 2007, los clubes no afilian a los futbolistas a la seguridad de corto y largo plazo puesto que los futbolistas no cuentan con un seguro médico para ellos y sus familias, no tienen ninguna cobertura contra el Covid-19 y tampoco realizan los aportes de ley a loas AFPs”, dice una parte de a denuncia.

Por este motivo, Fabol pidió a la Jefatura de Trabajo que haga inspección a las referidas fuentes laborales y la verificación de documentos que deberían presentar en cumplimiento de las normas vigentes.

“Esto haremos con todos los clubes. Iremos por parte”, dijo David Paniagua, secretario general de Fabol.

