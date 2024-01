Fabol emitió un comunicado con una dura respuesta a la ACF

1.- Antes de salir a tropezones en defensa de su Jefe y pretender de esta manera hacer méritos para contar con su apoyo, deberían explicar a la opinión publica de qué REESTRUCTURACION del futbol están hablando, ¿creen que traspasar la responsabilidad de formar y masificar el futbol en las divisiones menores a los clubes profesionales a través del sub 20 y sub 23, es reestructurar el futbol?, quieren que otros realicen el trabajo que a ustedes les corresponde hacer y no lo hacen, ¿a qué nueva relación futbolistas/clubes se refieren cuando nos cuestionan que reclamemos las deudas salariales ante el incumplimiento reiterativo de los clubes?, ¿les parece normal que un torneo de un fútbol supuestamente profesional, no tenga seguridad jurídica, porque a su Jefe se le ocurrió tomar los tribunales de justicia dejando al fútbol en general y al futbolista en particular en total indefensión?, ¿de qué Fair Play financiero hablan cuando la FBF sistemáticamente se niega a implementar el Reglamento de Licencia de Clubes? No tienen ninguna tuición para opinar sobre los torneos de la División Profesional y la manera en que los futbolistas deben reclamar el respeto de sus derechos y cumplimiento de sus contratos, ustedes deberían ocuparse de mejorar sus torneos para que tengan la duración que les permita tener la posibilidad de formar y mostrar nuevos jóvenes valores para que lleguen preparados a los clubes profesionales y también podamos competir en el ámbito internacional a nivel de selecciones sub 17 y sub 20; en todos estos temas deberían trabajar junto a sus clubes para beneficio de la niñez y juventud y no solo aparecer cada cuatro años para ofertar y vender sus votos al mejor postor o aparecer para recomendarse a su Jefe.