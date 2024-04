Fabol: "Nuestro apoyo y solidaridad a los futbolistas del club Always Ready" (video)

“El día de ayer (domingo), volvieron a suceder hechos reprochables que trascendieron en el ámbito nacional e internacional y que evidencian una vez más el conflicto de intereses que existe entre el presidente de la FBF y la dirigencia de Always Ready; por ello, no existieron y no existirán sanciones a ese club, a sus dirigentes ni a ese estadio por no brindar la seguridad que corresponde a los principales actores del fútbol”, agrega.