Fabol recurrirá a la Ley General del Trabajo para defender a sus agremiados

Fabol (Futbolistas Agremiados de Bolivia) emitió un comunicado a la opinión pública en el que deja establecido que para defender a sus agremiados recurrirá a la Ley General del Trabajo. Se siente en total indefensión con el funcionamiento del Tribunal Superior de Apelaciones (TSA) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que a entender del gremio es ilegal.

En el comunicado se hace conocer las reiteradas oportunidades en las que se llegó a un acuerdo con la FBF para dejar sin efecto dicho tribunal, pero los acuerdos no se respetan por decisión de su presidente, Fernando Costa, según Fabol.

“Consideramos que hemos agotado todas las instancias para que la dirigencia respete, cumpla y haga cumplir sus propias normas; lamentablemente, queda demostrado que el señor Fernando Costa no respeta los compromisos que suscribe, no respeta a los presidentes de los clubes, no respeta a su comité ejecutivo, no respeta a sus amigos, no respeta a los futbolistas y a su gremio, no respeta las normas de la FBF, Conmebol y FIFA, no respeta a los medios de comunicación y o respeta a la opinión pública en general”, dice parte del documento.

“Anunciamos pública y oficialmente que, por lo ampliamente expresado y fundamentado en los reiterados acuerdos incumplidos por el presidente de la FBF, señor Fernando Costa, que en la absurda pretensión de dar vigencia al ilegal y jamás constituido Tribunal Superior de Apelación, deja en total indefensión al fútbol en general y a los futbolistas en particular, nos vemos en la necesidad y obligación de ampararnos en lo que establece las normas constitucionales y laborales descritas”, agrega el comunicado.

Fabol recuerda que los futbolistas están amparados por la Ley General del Trabajo, que consagra el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral.

También hace referencia a que la Ley General del Trabajo, a través de su reglamento regula la relación laboral entre un club y el futbolista como deportista profesional y que existen otras normas conexas que protegen la estabilidad laboral, la seguridad jurídica, el derecho al trabajo, el cumplimiento de los contratos laborales, las normas de seguridad social de corto y largo plazo.

“Tratándose de derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, invitamos a todos los ex futbolistas, que a partir del año 2007 a la fecha, hubiesen militado en alguno de los clubes de la ex Liga de Fútbol Profesional Boliviano (LFPB), la actual División Profesional de la FBF y/o clubes de Asociaciones Departamentales, se apersonen o se contacten con Fabol, para que reciban el asesoramiento necesario para iniciar las demandas laborales que les permita reclamar a sus clubes lo que por derecho y mandato de la ley les corresponda”, finaliza el comunicado de Fabol.

