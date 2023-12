Fabol vs. FBF: jugadores de Palmaflor desmienten comunicado del gremio

Palmaflor descendió, pero sigue dando qué hablar. La dirigencia del club cochabambino fue apuntada numerosas veces por sus propios jugadores, y tras recibir un sueldo (que no pagó la dirigencia de Palmaflor), Fabol fue al choque, e indicó que los deportistas fueron obligados a hablar bien de la Federación.



Contradicciones y dos versiones muy opuestas. Para entender el nuevo ‘escandalito’ en el fútbol boliviano, debemos recordar que:



1) Los jugadores de Palmaflor firmaron un comunicado donde señalaban a Fabol de ser incoherente, y agradecieron a la FBF por las gestiones para que el plantel reciba un sueldo de los seis que el club les debía.



Este dinero fue pignorado de la quinta cuota de derechos televisivos. El monto económico le pertenecía a Palmaflor, pero al no haber dirigentes que gestionen, FBF y los jugadores tuvieron contacto directo, luego de que Fabol haya realizado algunos intentos para que se le pague al plantel.



2) Fabol emitió un comunicado apuntando contra la FBF. En el mismo indican que los jugadores de Palmaflor fueron chantajeados y forzados a firmar ese primer comunicado. Según el gremio, ese texto endiosa a la FBF y a Fernando Costa, que se aprovecha de que los jugadores necesitaban ese dinero.



3) Varios jugadores respondieron a Fabol, y fueron en su contra. "No hubo presión ni chantaje (...) si no era por la firma de (Fernando) Costa, no nos iban a pagar, al contrario, agradecemos sus gestiones", comentó Richard Spenhay; mientras que Ronny Montero, capitán del plantel, tuvo contacto con DIEZ y pidió encarecidamente que los dirigentes no abandonen a sus jugadores.



4) Fernando Costa, presidente de la FBF, también respondió. "Hemos recibido el requerimiento de que se pueda canalizar la quinta cuota de los derechos televisivos, que le pertenecía a Palmaflor. Hemos facilitado eso y no hemos realizado ninguna exigencia a cambio", dijo sobre el tema en conversación con DIEZ.