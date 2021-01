Fallecen el presidente y cuatro futbolistas de un club brasileño tras un accidente aéreo

Cuatro futbolistas del Palmas Futebol, un club de la cuarta división brasileña, su presidente y un piloto murieron este domingo en un accidente de avioneta en el norteño estado de Tocantins, informó el club.

Según un comunicado del club, el accidente se produjo a primera hora de este domingo, poco después del despegue de la avioneta hacia Goiania (en el estado de Goiás, centro-oeste), donde debía disputar un partido contra el Vila Nova este lunes.

La avioneta, en la que viajaban el presidente del club Lucas Meira, los futbolistas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule y Marcus Molinari y el piloto, identificado como Comandante Wagner "despegó y cayó al final de la pista de la Asociación de Aviación de Tocantins (a 60 kilómetros de Palmas, capital de Tocantins)" sin sobrevivientes, detalla el comunicado, difundido por la prensa local.

A família Palmas FR está de luto pela perda inestimável do presidente Lucas Meira, dos atletas Guilherme Noé, Lucas Praxedes , Marcus Molinares Reis, Ranule Gomes e do comandante Wagner. Agradecemos as manifestações de apoio e carinho nesse momento de dor. pic.twitter.com/Lnakg8OC41