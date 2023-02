Fans del United piden a futuro comprador un compromiso contra la discriminación

La fundación que reúne a los principales grupos de aficionados de Manchester United exigieron que los candidatos a la compra del club, entre ellos un banquero qatarí, se comprometan a favor de la lucha contra la discriminación y que apoyen al entrenador actual Erik Ten Hag.



El Manchester United Supporters' Trust (MUST) recuerda en un comunicado que espera ante todo que el eventual comprador "devuelva al club a la cima del fútbol europeo, invierta en el equipo, en el club en general y en el estadio, garantice la estabilidad financiera y trabaje en todo momento en auténtica colaboración con los aficionados".



"Pero con la noticia de una oferta efectiva procedente de Qatar, surgen otras consideraciones", añade el MUST, en referencia a la oferta presentada por el presidente del Qatar Islamic Bank (QIB), el jeque Jassim bin Hamad Al Thani.



El MUST cita entre otras la cuestión de la integridad deportiva "teniendo en cuenta los estrechos lazos" entre este candidato y los propietarios de otros clubes europeos, incluido el PSG.



El QIB es una filial del fondo soberano qatarí, el Qatar Investment Authority, que controla también Qatar Sport Investment, propietario del París SG desde 2011.



"Señalamos también la importancia de que todo propietario (del Manchester United) respete los derechos de todas las personas", añadió.



"Muchos aficionados han expresado su preocupación ante la discriminación que afrontan las mujeres en Qatar. Otros grupos expresaron su preocupación ante la intolerancia hacia la comunidad LGBTQ+, preocupaciones que apoyamos totalmente", detalló el MUST.



La cuestión de los derechos de las personas homosexuales fue fuente de polémicas en el Mundial de fútbol de Qatar, especialmente tras prohibir que los capitanes europeos llevasen un brazalete arcoíris.



Por último, el MUST exige que un eventual futuro comprador apoye al entrenador Erik Ten Hag.



"Tras las frustraciones de la última década, está claro que se están haciendo enormes progresos", indicó el MUST.



"Todo posible postor debe comprometerse explícitamente a apoyar a Erik y su proyecto para devolver al United a la gloria".



Manchester United consolidó su tercer puesto en el podio de la Premier League tras imponerse al Leicester (3-0) el domingo.



Los Red Devils disputarán el jueves la vuelta de los 'play-off' de acceso a octavos de la Europa League contra el Barcelona, y la final de la Copa de la Liga de Inglaterra el domingo que viene contra el Newcastle en Wembley, lo que podría convertirse en su primer trofeo desde 2017.