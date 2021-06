Farías alista un equipo de lucha y de mejor control de la pelota para enfrentar a Uruguay

Multideportivo

Boxeador que fue pateado en el suelo tras ser noqueado denuncia tentativa de asesinato

(MIRA EL VIDEO) "Mi oponente, el boxeador Pedro Tavares, intentó asesinarme de manera cobarde y antirreglamentaria. Si me derribó y según él me tenía noqueado, ¿por qué no esperó la cuenta del referee", cuestionó Saúl Farah