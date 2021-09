Farías no vio oportuno hacer un balance de su trabajo en la selección

Escucha esta nota aquí

César Farías consideró que no era oportuno hacer un balance del tiempo que lleva trabajando como seleccionador de Bolivia. La pregunta se le hizo en la rueda de prensa, luego de la derrota (4-2) de la Verde ante Uruguay, la noche del domingo, por las eliminatorias al Mundial Catar 2022.

El venezolano es objeto de duras críticas debido a los malos resultados de la selección durante la Copa América y en las eliminatorias. Recordemos que Bolivia venía de empatar (1-1) en casa frente a Colombia y luego cayó sin atenuantes ante los charrúas.

“Con todo el respeto del mundo, creo que la rueda de prensa es sobre el partido… miren eso no lo tendría que hacer yo (un balance), ese es el trabajo de la prensa, de los dirigentes, lo cual yo lo voy a respetar. Voy a resumir hablando del partido, para eso me traen acá, porque para hablar de un ciclo creo que hay otras posibilidades y oportunidades y no es justo después de un partido que recién ha terminado”, se justificó Farías.

Luego de ocho partidos jugados, Bolivia ocupa el penúltimo lugar en la tabla de posiciones con 6 puntos y está solo por encima de Venezuela, que acumuló 4 unidades.

“La liga que más entrenadores vota en el mundo, no lo dice Farías, lo dice la FIFA, es Bolivia. Entonces lo más probable, cuando vemos toda la jurisprudencia hacia atrás, es que haya otro entrenador, es lógico por la secuencia, hay que estar preparados para eso”, agregó.

También dijo no coincidir con aquellas personas que dicen que Bolivia no sabe conseguir buenos resultados de visitante, ante la consulta de un periodista sobre el tema.

“Sumamos en Chile y sumamos en Paraguay. Esa pregunta no la entiendo, a veces yo soy un poco duro de la cabeza para entender algunas cosas y prefiero respetar y no coincidir. En las pasadas eliminatorias solo se consiguió un punto de visitante”, aclaró.

Aunque Bolivia fue la peor selección en la pasada Copa América y actualmente se encuentra en el penúltimo lugar por la carrera al mundial Catar 2022, Farías se muestra ilusionado con el equipo que tiene.

“No nos vamos a acentuar en las críticas y solucionar todo con eso, pero esta generación le va a dar alegrías al país, si la siguen trabajando”, expresó.

La selección boliviana ahora pone la mirada en Argentina, a la que visitará este jueves, desde las 19:30.

Jueves 9 de septiembre

Uruguay 18:30 Ecuador

Paraguay 18:30 Venezuela

Colombia 19:00 Chile

Argentina 19:30 Bolivia

Brasil 20:30 Perú