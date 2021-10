FBF convocará a consejo superior de la División Profesional para tratar sobre el retiro de San José

Escucha esta nota aquí

Gastón Uribe, director ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), informó este viernes en conferencia de prensa que la próxima semana se convocará a una reunión de consejo superior de la División Profesional para definir la situación del club San José que hace poco anunció que ya no se presentará a jugar en el campeonato 2021 e incluso licenció a su plantel de jugadores.

Uribe estuvo acompañado de asesores de la FBF. En la ocasión, lamentó que el Amparo Constitucional interpuesto por el club santo sea un obstáculo para procurar una salida a la dura crisis económica que atraviesa San José.

San José debe, según Uribe, 15.491.777 de Bolivianos al fisco, lo cual impide que la FBF le desembolse 452.367 dólares debido a que antes debe solucionar un proceso legal por deudas de impuestos.

“Hasta el momento no tenemos una determinación oficial de San José sobre su retiro del campeonato, aunque hemos conocido que licenció a los jugadores. Por este motivo la Federación convocará la próxima semana a un consejo superior de la división profesional para tocar este tema y, además, terminar la elaboración del fixture del campeonato”, dijo.

El equipo ya no entrena

Ernesto Aranibar, presidente del tribunal de honor de San José, confirmó este viernes que hablaron con el plantel para que deje de entrenar, ya que el club no cuenta con recursos económicos para cubrir sus necesidades.

“Han tomado con preocupación esta medida porque ellos querían seguir en el campeonato. La realidad es que no hay plata y no queremos seguir dañándolos con promesas que no cumpliremos”, dijo Aranibar.

