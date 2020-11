FBF: Fiscalía puede librar órdenes de aprehensión contra otros miembros del comité ejecutivo

Escucha esta nota aquí

Luego de que confirmara que Marcos Rodríguez está siendo buscado para ser aprehendido, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, sostuvo que dentro de la investigación que se sigue por incumplimiento de un amparo constitucional están prevista otras órdenes de aprehensión.

“El control de la investigación está a cargo del fiscal anticorrupción Javier Cordero, que dentro de sus facultades tiene la potestad de emitir las órdenes de aprehensión”, explicó Mariaca.

Rodríguez y cuatro miembros del comité ejecutivo de la FBF (Rolando Aramayo, Lily Rocabado, Antonio Decormis y Jaime Cornejo) han sido citados por la misma causa, habida cuenta de que no cumplieron con la resolución del Tribunal Constitucional de Santa Cruz, que respalda a Robert Blanco como presidente de la FBF. Por su parte, Rodríguez es reconocido como titular federativo por el comité ejecutivo.

En su momento, los cinco han argumentado que no acataron el amparo constitucional porque no se ajusta a normas deportivas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de FIFA.