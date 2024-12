FBF programa Congreso Extraordinario para el 12 de diciembre

“Esas determinaciones no competen al Comité Ejecutivo; son de competencia absoluta del Consejo de la División Profesional y también del Comité de División Aficionados. Se ha convocado a un Consejo de la División Profesional para tratar diversos temas, uno de ellos es la modalidad del campeonato para la siguiente gestión”.

“Ya es un hecho que se va a implementar el canal del fútbol boliviano. A partir de enero no solo va a transmitir los partidos de la División Profesional, sino también las diferentes categorías. Se va a hacer un lanzamiento; no hemos tenido ninguna oferta. La empresa Tigo no va a tener los derechos para el 2025”.



Finalmente, aseguró que la obras de la Casa de la Verde se pondrán en marcha el próximo jueves. “El próximo jueves se realizará un acto y se iniciarán las obras de la Casa de la Verde. El proyecto ya ha sido aprobado por FIFA y Conmebol. Por fin iniciarán las obras. Ha sido una dura batalla, pero muy contentos porque han sido tres años de gestión. Ya contamos con el financiamiento”, cerró.