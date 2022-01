FC Universitario de Vinto contrató al arquero chileno Raúl Olivares

Escucha esta nota aquí

FC Universitario de Vinto incorporó a sus filas al experimentado arquero chileno Raúl Olivares. En el país es un portero reconocido, ya que en etapas pasadas defendió los colores de Universitario de Sucre (2015), Wilstermann (2015-2017) y Always Ready (2019).​

En Chile empezó su carrera en Colo Colo (2006-2014). Después jugó en Santiago Morning, Unión San Felipe, La Serena y Unión Española.

"Me siento contento por volver al lugar donde en algún momento fui feliz. Siempre es bueno volver a un lugar donde te aprecian mucho; me sorprende y me pone nervioso que haya venido tanta gente a recibirme. Espero dar lo mejor de mi como buen profesional dentro y fuera de la cancha para que la ‘U’ de Vinto crezca, se mantenga y podamos lograr cosas importantes en este torneo", dijo el golero a su llegada al aeropuerto de Cochabamba.

FC Universitario jugará este año por primera vez en la División Profesional. El año pasado ascendió tras consagrarse campeón de la Copa Simón Bolívar.

Su debut en el torneo Apertura será de local ante Real Tomayapo.

